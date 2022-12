ufficiale Unai Garcia e una vita all'Osasuna. Mai in altre squadre, ha rinnovato ancora

Quella di Unai Garcia è, letteralmente, una vita all'Osasuna. Quella calcistica, che non ha mai visto allontanarsi da Pamplona il difensore 30enne se non per sei mesi di prestito nel 2015. Un legame ulteriormente cementato dal rinnovo di contratto firmato nelle scorse ore, che porta la nuova scadenza dell'accordo al 30 giugno 2025.