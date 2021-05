ufficiale Van der Vaart Jr. si lega all'Esbjerg

Di padre in figlio. L'indimenticato Rafael Van der Vaart celebra attraverso un tweet la firma del primo contratto del giovane Damian con i danesi dell''Esbjerg, squadra dove Van der Vaart Sr ha chiuso la sua luminosa carriera tre anni fa. Contratto sino alla fine del 2023.

Nato il 28 maggio 2006, Damian è un centrocampista centrale che gioca titolare nella formazione under 15. Ha mosso i primi passi nel SC Victoria Hamburg in Germania.

Queste le parole del ragazzo al sito ufficiale: "È un grande giorno per me e sono molto felice di aver firmato un contratto con l'EfB. Mi sento benissimo all'Esbjerg e nel club, dove sono circondato da ottimi compagni di squadra e allenatori, ed è un ambiente perfetto in cui crescere per me".