UFFICIALE: Watford, un ivoriano per Ranieri. Dal Nizza ecco Kamara

Il Watford rende noto l'acquisto di Hassane Kamara dal Nizza. Il terzino sinistro, 27 anni, nazionale ivoriano, si trasferisce a titolo definitivo agli hornets firmando un contratto fino al 2025.

Welcome to Watford, Hassane! 👋

✍️ Kamara joins from Ligue 1 side OGC Nice on a deal until June 2025.@_AFEX

