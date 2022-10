ufficiale Werder Brema, prolungato il contratto di Leonardo Bittencourt

Attraverso i propri canali ufficiali, il Werder Brema ha reso noto il rinnovo del contratto di Leonardo Bittencourt. Arrivato nell'estate 2020 dall'Hoffenheim, il trequartista classe 1993 proseguirà la sua avventura in maglia biancoverde; il club non ha però precisato la durata del nuovo accordo con il giocatore, che ha firmato 3 reti e un assist in 8 presenze stagionali.