Centotrentotto presenze. E tante altre in futuro. Lukasz Fabianski allunga il suo matrimonio con il West Ham, dove giocherà per la quinta stagione di fila. E' ufficiale il rinnovo del contratto fino a giugno 2023, come annunciato dagli Hammers tramite il proprio sito web.



We are pleased to confirm that @LukaszFabianski has signed a contract extension until the summer of 2023, with an option to extend for a further year. ✍️⚒

— West Ham United (@WestHam) July 6, 2022