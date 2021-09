ufficiale Wickham al Preston, contratto fino al 13 gennaio: "Devo recuperare la forma"

Connor Wickham, attaccante inglese classe 1993, ha firmato un contratto con il Preston. L'accordo è inizialmente fino al 13 gennaio 2022, perché l'ex giocatore del Crystal Palace (club che ha lasciato dopo sei stagioni) è in ritardo di condizione e dovrà dimostrare di poter contribuire agli obiettivi della squadra: "Sono grato al club per avermi dato l'opportunità di allenarmi e recuperare la mia forma fisica. Ho avuto alcune belle chiacchierate con il manager nel corso delle tre settimane di prova e sento che dovrò dimostrare di poter essere utile, devo conquistare il diritto di essere in squadra".