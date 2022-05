Romain Saiss lascia il Wolverhampton dopo sei stagioni. Il capitano della Nazionale del Marocco, 32 anni, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il difensore centrale era arrivato nel 2016 dall'Angers: per lui 206 presenze e 15 gol con la maglia dei Lupi.

A man who never gave anything less than 100 percent in gold & black. A warrior on the pitch and an entertainer off it.

For everything you have helped us achieve over the last six years, thank you Romain.

— Wolves (@Wolves) May 31, 2022