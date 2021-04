Un gol col PSG, ma due contro i francesi. Lo strano caso di Choupo-Moting in Europa

vedi letture

Nelle due stagioni passate in forza al Paris Saint-Germain l'attaccante Eric Maxim Choupo-Moting non aveva certo brillato, specialmente in Champions League. Il camerunense infatti in 10 presenze aveva segnato appena una rete. La metà esatta di quante ne ha segnate contro la sua ex squadra in questa stagione con la maglia del Bayern Monaco. Choupo-Moting infatti ha segnato sia all'andata sia al ritorno nella sfida contro i parigini anche se i suoi gol non sono bastati ai bavaresi per passare il turno.