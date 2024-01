Ufficiale Un nuovo attaccante per l'OM: ecco Moumbagna, arriverà dopo la Coppa d'Africa

Nuovo acquisto per il Marsiglia che in questi minuti ha annunciato l'arrivo del camerunese Faris Moumbagna. 23 anni, attaccante, è attualmente impegnato con la selezione dei Leoni indomabili e approderà in Francia dopo la fine del torneo.

È stato acquistato dai norvegesi del Bodo/Glimt e arriva a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2028. Ha chiuso il campionato norvegese 2023 con 15 reti in 28 partite e si è messo in mostra anche nelle coppe europee.