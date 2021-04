"Un piede in semifinale? È solo il primo atto". Rivedi Tuchel dopo la vittoria col Porto

Grazie al successo per 2-0 ottenuto in trasferta contro il Porto, il Chelsea di Thomas Tuchel ha ipotecato la qualificazione alle semifinali di Champions League. Il tecnico tedesco però chiede attenzione alla sua squadra in vista della sfida di ritorno, memore della batosta subita sabato in campionato contro la penultima della classe: "Un piede in semifinale, mezzo piede, nessun piede: è solo il primo atto e abbiamo provato sulla nostra pelle cosa possa succedere nel calcio, proprio sabato scorso. Nello spogliatoio si respira un bel clima, siamo felici ma non troppo, eccitati ma non eccessivamente. Abbiamo ottenuto molti buoni risultati consecutivi, poi è arrivata la prima sconfitta e oggi (ieri, ndr) avevamo la possibilità di lasciarcela alle spalle e reagire".