Ufficiale Union Berlino, esperienza in Qatar per Laidouni: il centrocampista va all'Al-Wakrah

Nella giornata di oggi, l'Union Berlino ha ufficializzato un'operazione in uscita. Il giocatore in questione è Aissa Laidouni, centrocampista che lascia la Germania per andare a giocare in Qatar con la maglia dell'Al-Wakrah.

Di seguito l'annuncio del club tedesco sui propri canali social: "Il centrocampista Aissa Laidouni lascia l'Union per l'Al-Wakrah SC. Grazie per le 50 partite in maglia biancorossa, grazie per due gol e cinque assist. Ti auguro il meglio per il futuro, i nostri momenti durano per sempre. Arrivederci e buona fortuna, Aissa!".