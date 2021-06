Vacanze finite per Koeman. Il tecnico a Barcellona: "Messi? Stiamo cercando l'accordo"

Vacanze finite per Ronald Koeman, che è tornato oggi a Barcellona per cominciare a programmare la nuova stagione insieme al presidente Laporta. Il tecnico olandese è stato intercettato in aeroporto e ha risposto alle domande dei giornalisti. Non poteva mancare un accenno alla situazione di Lionel Messi: "Non so nulla. Il club sta cercando di raggiungere un accordo perché è molto importante. Depay? È un buon acquisto, come Agüero, Emerson ed Eric García".

Alla domanda se il club farà altri acquisti, l'ex difensore non ha voluto sbottonarsi troppo. "Stiamo cercando di migliorare la nostra rosa, per aspirare al massimo dobbiamo crescere".