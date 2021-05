Valencia, Gabriel Paulista: "Al Barça non puoi regalare nulla, ora quattro finali"

Le parole di Gabriel Paulista dopo Valencia-Barcellona 2-3.

Il difensore del Valencia Gabriel Paulista ha commentato al sito ufficiale del club la sconfitta interna contro il Barcellona: "Oggi abbiamo fatto buone cose, ma contro squadre come il Barcellona non puoi regalare nulla. Abbiamo regalato due gol, mentre il terzo è stato una magia di Messi. Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo in casa, migliorando anche in trasferta. La Liga è molto complicata e ci sono buone squadre che lottano per il nostro obiettivo. È un peccato dirlo, ma è la realtà. Dobbiamo prepararci per la prossima partita e fare del nostro meglio per conquistare i tre punti.

Mancano quattro finali.

"Quando loro hanno segnato il terzo gol ci siamo un po' disuniti, ma abbiamo reagito subito. Abbiamo lottato fino all'ultimo per trovare il pareggio, ma non è stato possibile. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, le restanti quattro partite sono finali. Dobbiamo affrontarle come una finale e lo faremo".