Verso Barcellona-PSG, parla l'ex Rafinha: "Verratti è incredibile, di un livello superiore"

Rafinha Alcantara tornerà al Camp Nou da grande ex nella sfida che vedrà di fronte il suo Paris Saint-Germain al Barcellona. Il centrocampista brasiliano ha parlato del legame con il club blaugrana e degli obiettivi personali da inseguire nei prossimi mesi a Le Parisien: "Il Barcellona ha rappresentato tutto, mi ha dato tutto. Ho imparato quasi tutto nella Cantera, ricordo con piacere quegli anni. Sono cresciuto a Barcellona, ​​ho vissuto per 13 anni e mi sento anche catalano. Sono cresciuto anche come persona, il Barça sarà sempre speciale ".

La Nazionale: "Tornare è un sogno ma non ci sono scorciatoie. Devo lavorare bene per avere l'opportunità di essere richiamato. È sicuramente un obiettivo. Mi sono sempre sentito brasiliano. Mio fratello ha giocato fin da giovanissimo nelle categorie inferiori della Spagna. Anche io ho vissuto quell'esperienza ma a 18 anni ho deciso di giocare nella nazionale con la quale mi identificavo di più. Così ho smesso di giocare per la Spagna per poter indossare la maglia del Brasile".

Il calciatore che più lo ha sorpreso: "Lo sapevo già, tutti sanno che è molto forte e diverso dagli altri. Parlo di Marco Verratti: sta raggiungendo un livello superiore. È un giocatore incredibile".

Icardi e Neymar: "Il fatto che fossero a Parigi mi ha spinto a venire. Sono compagni di squadra che conosco da molto tempo. Il progetto che mi è stato presentato mi è sembrato molto attraente e ambizioso. So che il primo anno è più difficile ma mi sono adattato molto rapidamente grazie anche ai miei compagni e a tutti coloro che ruotano intorno al club. Ci sono giocatori che conosco da molti anni e sono amici".

L'atteggiamento di Neymar: "Adesso è più maturo. Quattro o cinque anni fa era diverso, ora è cambiato"