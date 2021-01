Vidal all'attacco per l'addio di Rueda al Cile: "Responsabili stampa e dirigenti mediocri"

Arturo Vidal non ha preso bene l'addio di Reinaldo Rueda, che ieri ha lasciato il Cile ed è diventato il nuovo CT della Colombia. Il centrocampista dell'Inter ha salutato l'allenatore sui social: "Il mister non continuerà a lavorare con noi nel percorso verso i Mondiali, è un vero peccato. Lo comprendo e lo rispetto, soprattutto perché la responsabilità è delle persone che danneggiano il calcio, dalla stampa mediocre ad alcuni dirigenti che non capiscono nulla del nostro lavoro. Ti voglio bene, mister, ti ringrazio infinitamente e auguro a te e al tuo staff tecnico il meglio per il percorso che intraprenderete. Grazie per il tempo trascorso insieme, per averci aiutato. Tutto quello che faremo d’ora in poi, sarà anche per te. Sei sempre stato un gentiluomo con noi, un uomo coraggioso che ha raccolto la sfida di accompagnarci in un momento difficile e ci ha aiutato a trovare la forza per continuare a lottare. Ti auguro il meglio e ci vediamo ai Mondiali in Qatar, nel 2022".