VIDEO - Da 0-2 a 3-2: l'esultanza di Galtier dopo il terzo gol del Lille è tutta da ridere

Da 0-2 a 3-2. Dal quarto posto a primo posto in classifica. Questa l'altalenante partita del Lille contro il Lione, iniziata con uno svantaggio di due reti e ribaltata, nel finale, con il sigillo del 3-2 di Burak Yilmaz nel recupero, che ha regalato alla squadra di Christophe Galtier i tre punti e la vetta della Ligue 1. E proprio al terzo gol del turco Yilmaz, il tecnico del Lille si è lasciato andare ad un'esultanza tutta da ridere, in cui non è riuscito a contenere la grande emozione e l'adrenalina della rimonta. Il tecnico francese, infatti, si è lasciato andare con una goffa capriola davanti alla sua panchina in cui ha anche rischiato di farsi male.