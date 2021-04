VIDEO - Il Bayern non chiude i giochi, vince il Mainz: gol e highlights del match

vedi letture

Il Bayern Monaco non chiude i giochi per il titolo e lascia ancora aperte le speranze per il Lipsia. I bavaresi sono stati fermati dal Mainz, alla sua terza vittoria consecutiva. Il match si è deciso tutto nel primo tempo con le reti di Burkardt e Quaison, inutile il gol di Robert Lewandowski in pieno recupero. Oggi il Lipsia ospita lo Stoccarda per poter tenere vivo il sogno.