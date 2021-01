VIDEO - Il Lipsia batte lo Stoccarda di misura e vola al primo posto: gol e highlights

Vittoria importantissima per il Lipsia che vince contro lo Stoccarda e vola in testa alla classifica, in attesa del Bayern Monaco. Decisiva la rete siglata al 67' da Dani Olmo, nel prossimo turno ci sarà il big match con il Dortmund. Secondo ko consecutivo per i padroni di casa, fermi in undicesima posizione. Ecco i gol e gli highlights del match: