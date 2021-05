VIDEO - Wolfsburg in Champions, sei anni dopo. L'ultimo blitz con De Bruyne e Perisic

vedi letture

Il Wolfsburg pareggia a Lipsia e tornerà a disputare dopo sei anni la Champions League. L'ultima volta fu con Dieter Hecking in panchina e giocatori del calibro di Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, André Schurrle e Luiz Gustavo in squadra. Decisivo il punto ottenuto alla "Red Bull Arena" che permette agli uomini di Markus Gisdol di festeggiare con un turno d'anticipo. Sarà la terza partecipazione al massimo torneo continentale per i Wölfe, il cui esordio risale nel 2009/10 in qualità di campioni di Germania in carica. Di seguito gol e highlights.