Villarreal corsaro sul campo dell'Eibar: in gol l'ex milanista Carlos Bacca

vedi letture

Il Villarreal espugna il Municipal de Ipurua per tre reti a uno e raggiunge quota quaranta punti in classifica in Liga. In gol anche l'ex milanista Bacca, che insieme a Moi Gomez e Alfonso Pedraza ha piegato la squadra di Mendilibar, cui non è bastata la rete in avvio di ripresa di Sergi Enrich. Il Sottomarino Giallo era peraltro rimasto in dieci uomini dopo l'ottantesimo, per via dell'espulsione occorsa a Capoue, episodio che non ha comunque compromesso la vittoria dei ragazzi di Emery, che hanno chiuso il match sette minuti più tardi.