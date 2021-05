Volata Champions League in Bundesliga: 2 posti per 3 contendenti. Dortmund, che rimonta

Con la Bundesliga vinta per il nono anno consecutivo al Bayern Monaco, in Germania tiene banco la volata Champions. Dortmund che con cinque successi consecutivi si è reso protagonista di una clamorosa rimonta, che vale alla squadra il quarto posto in classifica. Scavalcato l'Eintracht Francoforte, che dopo il pari contro il Mainz scivola al quinto posto e fa felice il Lipsia, ora matematicamente qualificato al massimo torneo continentale, nonostante il ko di sabato al "Signal Iduna Park" . Tre contendenti per le ultime due poltrone, con due partite ancora da giocare. Questo lo scenario (in MAIUSCOLO le gare in trasferta):

WOLFSBURG punti 60

15 maggio, LIPSIA

22 maggio, Mainz

- - -

DORTMUND punti 58

16 maggio, MAINZ

22 maggio, Leverkusen

- - -

EINTRACHT punti 57

15 maggio, SCHALKE

22 maggio, Friburgo