WBA-Arsenal, le formazioni ufficiali: Ceballos e Lacazette tornano titolari

Alle 21 toccherà all'Arsenal scendere in campo per affrontare il West Bromwich. Due cambi per Arteta rispetto alla vittoria col Brighton: Elneny e Gabriel Martinelli partono dalla panchina, Ceballos e Lacazette tornano titolari. I padroni di casa invece recuperano Gibbs che partirà dalla panchina e hanno puntato su Pereira in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

WEST BROM (4-4-2): Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea, Ivanovic, Sawyers, Robinson, Phillips, Gallagher, Diangana, Pereira.

ARSENAL (4-3-3): Leno, Bellerin, Holding, Mari, Tierney, Ceballos, Xhaka, Saka, Smith-Rowe, Lacazette, Aubameyang.