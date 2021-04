Wenger: "Superlega? Progetto preparato malissimo. Arma per ottenere di più dalla UEFA"

Intervenuto a beIN Sports, l'ex allenatore dell'Arsenal Arsène Wenger ha commentato l'uscita delle squadre inglesi dalla Superlega: "Non avrei mai supportato un progetto che non è basato sul merito sportivo. Per il mondo in cui il progetto è stato presentato, mi ha fatto pensare che fosse solamente un'arma per ottenere di più dalla UEFA, perché sembrava così mal preparato che non avrei mai creduto potesse andare fino in fondo. Se vuoi creare una Super League con due gironi da 10 squadre e ne esci con solo 12 partecipanti, e sai che puoi perderne qualcuna, il tuo progetto non è molto solido. Il più grande paradosso in questa storia sta nei club inglesi. L'Inghilterra ha votato per la Brexit per padroneggiare il proprio destino. L'Inghilterra ha la Lega più forte al mondo e stavano distruggendo la Premier League firmando certi documenti".