Ufficiale Werder Brema, fatta per Cameron Puertas: arriva in prestito con diritto dall'Al-Qadsiah

Il Werder Brema ha appena comunicato l'ingaggiato di un altro nuovo acquisto: Cameron Puertas. Il centrocampista arriva dal club saudita Al-Qadsiah e si unirà al club tedesco con un prestito annuale con un'opzione di acquisto per il 27enne.

"Si è presentata per noi l'opportunità di ingaggiare Cameron e siamo lieti di aver potuto accettare il prestito di un anno - ha dichiarato Peter Niemeyer, responsabile dell'area tecnica del Werder -. Ha dimostrato le sue qualità calcistiche, in particolare durante i suoi periodi in Belgio e Svizzera, e potrà aiutarci direttamente".

Sono molto contento che il prestito al Werder abbia funzionato e non vedo l'ora di scendere in campo con la mia nuova squadra" ha invece dichiarato il giocatore.