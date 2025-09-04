Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il ct della Serbia chiarisce l'assenza di Milinkovic-Savic: "Mi ha chiesto di rimanere a Napoli"

Il ct della Serbia chiarisce l'assenza di Milinkovic-Savic: "Mi ha chiesto di rimanere a Napoli"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:38Serie A
di Simone Lorini

Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lettonia, spiegando che i motivi dell’assenza di Vanja Milinkovic-Savic dalla lista di convocati per le qualificazioni mondiali contro la squadra baltica e l'Inghilterra. Il nuovo portiere del Napoli era stato infatti inserito nella prelista, ma non è stato poi confermato tra i convocati ufficiali.

“Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato il commissario tecnico –. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse. Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente”.

"Il dialogo è stato positivo, era felice di essere inserito nella lista preliminare. Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”, ha chiuso il ct serbo.

Articoli correlati
Cosmi sul Napoli: "Concorrenza importante. L'arrivo di Milinkovic-Saric è un messaggio... Cosmi sul Napoli: "Concorrenza importante. L'arrivo di Milinkovic-Saric è un messaggio per tutti"
Napoli, Milinkovic-Savic: "Cresciuto con le immagini di Abbiati, per questo ho scelto... Napoli, Milinkovic-Savic: "Cresciuto con le immagini di Abbiati, per questo ho scelto il 32"
Napoli, Milinkovic-Savic: "Quando ti chiama uno come Conte è difficilissimo dirgli... Napoli, Milinkovic-Savic: "Quando ti chiama uno come Conte è difficilissimo dirgli di no"
Altre notizie Serie A
Addio a Giorgio Armani. Icona italiana nel mondo e legato con un filo diretto al... Addio a Giorgio Armani. Icona italiana nel mondo e legato con un filo diretto al calcio
Parma, Troilo: "Cuesta mi ha chiesto di portare molto palla. La Nazionale con Messi... Parma, Troilo: "Cuesta mi ha chiesto di portare molto palla. La Nazionale con Messi un'emozione"
Beltran si presenta a Valencia: "Gli ultimi due mesi alla Fiorentina sono stati duri"... Beltran si presenta a Valencia: "Gli ultimi due mesi alla Fiorentina sono stati duri"
Udinese, Bertola: "Non solo Solet, anche Kristensen mi ha sorpreso. Cerco di imparare... Udinese, Bertola: "Non solo Solet, anche Kristensen mi ha sorpreso. Cerco di imparare da loro"
Presidente Museo Grande Torino: "Ultima visita di Cairo al museo nel dicembre 2010"... Presidente Museo Grande Torino: "Ultima visita di Cairo al museo nel dicembre 2010"
Lecce, Sticchi Damiani punge la Cremonese? "Potevamo prendere lo svincolato e invece..."... Lecce, Sticchi Damiani punge la Cremonese? "Potevamo prendere lo svincolato e invece..."
La FIGC ricorderà Armani prima di Italia-Estonia. Gravina: "Un vero orgoglio nazionale"... La FIGC ricorderà Armani prima di Italia-Estonia. Gravina: "Un vero orgoglio nazionale"
Bertola: "Pio Esposito ha un grandissimo potenziale. Nazionale? Tengo i piedi per... Bertola: "Pio Esposito ha un grandissimo potenziale. Nazionale? Tengo i piedi per terra"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Le più lette
1 L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
2 Ecco la prima Italia di Gattuso, provato il 4-3-3 con Kean davanti. Le ultime di formazione
3 Balentien la sorpresa del Milan di Allegri: per lui dieci piegamenti ogni gol sbagliato
4 Mercato chiuso, ma non per gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
5 Retroscena di mercato: idea di scambio tra Chukwueze e Nico Gonzalez, il Milan ha detto no
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Guelfi e Ghibellini 18:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Immagine top news n.0 La FIGC ricorderà Armani prima di Italia-Estonia. Gravina: "Un vero orgoglio nazionale"
Immagine top news n.1 Nkunku: "Quando mi ha chiamato il Milan ho sentito un brivido. Leao è eccellente"
Immagine top news n.2 Ecco la prima Italia di Gattuso, provato il 4-3-3 con Kean davanti. Le ultime di formazione
Immagine top news n.3 Mercato chiuso, ma non per gli svincolati: le migliori occasioni a costo zero
Immagine top news n.4 Niente Estonia e Israele per Scamacca: l'attaccante lascia il ritiro della Nazionale
Immagine top news n.5 Cosa aveva detto Tare e perché Gimenez è rimasto (tra le lamentele e le spinte del padre)
Immagine top news n.6 Chivu guida il lavoro ad Appiano Gentile. Settembre di fuoco per l'Inter
Immagine top news n.7 Juventus, Tudor può sorridere: ha tra le mani un attacco da 82 gol
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Liverpool, il mercato, la Champions e l'Italia. La strana estate di Federico Chiesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il retroscena sul mancato trasferimento di Kolo Muani alle Juve e l'affare Zhegrova
Immagine news podcast n.2 Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record
Immagine news podcast n.3 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
Immagine news podcast n.4 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Italia, c'è fiducia in Gennaro Gattuso? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Giacomo Ferri: "Rabiot ha aumentato il valore del centrocampo del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Canio: "De Bruyne? Preferisco Modric, lo vedo più uomo squadra"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Troilo: "Cuesta mi ha chiesto di portare molto palla. La Nazionale con Messi un'emozione"
Immagine news Serie A n.2 Beltran si presenta a Valencia: "Gli ultimi due mesi alla Fiorentina sono stati duri"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Bertola: "Non solo Solet, anche Kristensen mi ha sorpreso. Cerco di imparare da loro"
Immagine news Serie A n.4 Presidente Museo Grande Torino: "Ultima visita di Cairo al museo nel dicembre 2010"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Sticchi Damiani punge la Cremonese? "Potevamo prendere lo svincolato e invece..."
Immagine news Serie A n.6 La FIGC ricorderà Armani prima di Italia-Estonia. Gravina: "Un vero orgoglio nazionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Alessandro Plizzari rinnova col Venezia. Il portiere ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie B n.2 Trezeguet elogia il Bari: "Da sempre squadra tosta, spero possa tornare in Serie A"
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Del Lungo: "Rispetto al passato si alza l'asticella. Serie B torneo top"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Gemignani e Calabro in coro: "L'entusiasmo della città ci trascinerà"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Aiello: "Felici sia rimasto Marson. Cassano? È nata l'occasione D'Andrea..."
Immagine news Serie B n.6 Avellino, la maledizione del reparto offensivo. Partenio, possibile aumento di capienza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, altro arrivo dagli svincolati: l'attaccante Faggioli ha firmato un annuale
Immagine news Serie C n.2 Fiamozzi: "Dopo anni in A e in B, Trento è stata una scelta di vita. È il club della mia città"
Immagine news Serie C n.3 Giugliano, Nepi prolunga il contratto. Nuova scadenza fissa al 2027
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Cangi: "Svincolati? A ora no, ma abbiamo mantenuto un paio di posti in rosa"
Immagine news Serie C n.5 Il Trento pesca tra gli svincolati e cala il colpo in difesa con Fiamozzi. Contratto annuale
Immagine news Serie C n.6 Cambio di rotta, il Giugliano per la panchina punta tutto su Cudini: parti a colloquio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Hurtig: "Non ci nascondiamo: sarà dura, ma vogliamo vincere il campionato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Dall'Arsenal alla Juventus Women: Lia Walti è bianconera. Ha sottoscritto un biennale
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, colpo a centrocampo: visite mediche per Walti. Arriva dall'Arsenal
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U19, le convocate di Matteucci in vista del Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.5 Il FVS sbarca nel femminile, Trasciatti: "Servirà a evitare errori. Qualche differenza con la C"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan, Soffia: "Contro la Roma gara dal sapore particolare. Vogliamo vincere un trofeo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso