Il ct della Serbia chiarisce l'assenza di Milinkovic-Savic: "Mi ha chiesto di rimanere a Napoli"

Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lettonia, spiegando che i motivi dell’assenza di Vanja Milinkovic-Savic dalla lista di convocati per le qualificazioni mondiali contro la squadra baltica e l'Inghilterra. Il nuovo portiere del Napoli era stato infatti inserito nella prelista, ma non è stato poi confermato tra i convocati ufficiali.

“Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato il commissario tecnico –. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse. Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente”.

"Il dialogo è stato positivo, era felice di essere inserito nella lista preliminare. Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”, ha chiuso il ct serbo.