Ufficiale
Torna in Europa Matia Kranevitter: il mediano è un nuovo giocatore del Karagumruk
TUTTO mercato WEB
Dopo sei stagioni fra Monterrey e River Plate Matias Kranevitter torna a calcare i campi del calcio europeo.
Il centrocampista italo-argentino classe 1993, cresciuto nelle giovanili dei Millonarios e con un passato nel Vecchio Contintente con le maglie di Atletico Madrid, Siviglia e Zenit San Pietroburgo, è stato da poco ufficializzato come nuovo rinforzo del Fatih Karagumruk, formazione della massima serie turca.
Per il giocatore 32 anni accordo di una stagione.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Le più lette
1 L'allarme di Rovella e le spiegazioni del Capitano fanno luce sul nuovo corso azzurro e su cosa davvero non ha funzionato con Spalletti. Cosa succede a Federico Chiesa?
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile