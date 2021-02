Wolfsburg 3° a sorpresa in Bundesliga. Parla bomber Weghorst: "Qui sto bene, voglio il massimo"

Sta vivendo la stagione migliore della sua carriera e sta trascinando il Wolfsburg in Bundesliga. Wout Weghorst è l'artefice dell'exploit dei Lupi, che occupano la terza posizione nel massimo torneo tedesco: l'attaccante olandese ha segnato ben 19 reti in stagione, cinque nelle ultime sei partite di campionato. Un rendimento straordinario, che sta attirando le attenzioni di diversi club, ma il 28enne di Borne pensa solo agli obiettivi da raggiungere con la squadra di Glasner: "Le mie ambizioni non sono cambiate, voglio ottenere il massimo. Non lascerei mai il Wolfsburg per un club qualsiasi, qui sto davvero bene e sarà meglio quando conquisteremo l'accesso in Champions League", ha detto a Kicker, che sottolinea come il sogno del giocatore sia però la Premier.