Wolverhampton, Espírito Santo: "Abbiamo ripetuto gli stessi errori, ci è mancata disciplina"

Nuno Espírito Santo, tecnico del Wolverhampton, ha analizzato la sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Tottenham. Queste le sue parole rilasciate a BBC Sport: “Ci sono mancate molte cose, non in tutta la partita ma soprattutto in quei momenti in cui abbiamo concesso occasioni: lì sono venute meno disciplina, organizzazione e aggressività. Non possiamo permetterci di essere così scoperti e consentire che un semplice passaggio rompa tutte le nostre linee, come accaduto in occasione dei gol. Abbiamo ripetuto gli stessi errori. Non abbiamo messo alla prova Lloris: abbiamo avuto alcune buone situazioni ma non abbiamo messo la palla in porta. Il finale è stato pessimo. Vogliamo continuare a cercare di migliorare e trovare nuove soluzioni per il nostro gioco".