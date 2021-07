tmw Sampdoria Women, per la difesa piace la centrale Spinelli del Milan

La Sampdoria Women dopo aver annunciato il nome del nuovo allenatore è al lavoro per costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per la difesa l'obiettivo sarebbe Giorgia Spinelli, centrale classe '94 che nella passata stagione ha ben figurato con la maglia del Milan e vanta una lunga esperienza in Francia nelle fila dello Stade de Reims.