-2 a Euro 2020: alla scoperta del Belgio. L'ultima occasione per una generazione d'oro

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via all'Europeo.

La Nazionale Siamo alla stretta finale per il Belgio. Dopo essere stata la sorpresa annunciata del Mondiale 2014 - concluso al primo ostacolo vero, cioè l'Argentina - e una delle favorite per Euro2016, con una sconfitta imponderabile contro il Galles, stavolta non può più sbagliare. Non lo ha fatto in Russia, dove una partita maledetta contro la Francia gli ha ostacolato il cammino verso la finale, ma è l'ultima occasione per una generazione d'oro per vincere qualcosa. Eden Hazard non è al top della forma, mentre Lukaku sì. De Bruyne è da valutare dopo lo scontro in finale di Champions, Carrasco è diventato insostituibile per l'Atletico Madrid campione di Spagna. La squadra è ricca di talento, allenata ottimamente

I convocati

Portieri: Courtois (Real Madrid), Mignolet (Bruges), Sels (Strasburgo).

Difensori: Vertonghen (Benfica), Alderweireld (Tottenham), Vermaelen (Vissel Kobe), Meunier (Borussia Dortmund), Denayer (Olympique Lione), Boyata (Hertha Berlino), Castagne (Leicester).

Centrocampisti: Witsel (Borussia Dortmund), de Bruyne (Borussia Dortmund), Chadli (Basaksehir), Carrasco (Atletico Madrid), Tielemans (Leicester), Hazard (Borussia Dortmund), Dendoncker (Wolverhampton), Praet (Leicester), Vanaken (Bruges).

Attaccanti: Hazard (Real Madrid), Mertens (Napoli), Lukaku (Inter), Benteke (Crystal Palace), Batshuayi (Crystal Palace) Doku (Rennes), Trossard (Brighton).

Il CT Roberto Martinez - È in carica dal 2016, quando il Belgio sembrava la favorita per l'Europeo, con un percorso molto semplice fino alla finale, salvo poi uscire contro il Galles. In Russia si è fermato alle semifinali, dominando contro la Francia ma perdendo con il più classico del gioco all'italiana. È chiamato a vincere per non perdere una generazione d'oro per il calcio belga.

La probabile formazione (3-4-2-1): Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Castagne, Tielemans, De Bruyne, Carrasco; Hazard, Mertens; Lukaku.

La stella Kevin de Bruyne

La rivelazione Youri Tielemans