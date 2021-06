Buone notizie per l'Inghilterra: Maguire si è allenato col gruppo, sarà titolare con la Croazia?

Buone notizie per Gareth Southgate. L'Inghilterra ritrova uno dei suoi pilastri in vista dell'esordio nell'Europeo: domenica, contro la Croazia, Harry Maguire dovrebbe essere a disposizione del CT. Come confermano i canali ufficiali dei Three Lions, il difensore del Manchester United si è allenato stamattina insieme al resto della squadra.

All 26 members of our squad are involved in today's session.

Good to see you out there, @HarryMaguire93! 👋 pic.twitter.com/lrbtq2ToBf

— England (@England) June 10, 2021