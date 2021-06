Euro 2020 - Gli uomini mercato: Demiral non è incedibile e piace in Premier League

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Merih Demiral - “Se resterà alla Juve si guadagnerà le chance di cui ha bisogno”. Chissà se il difensore classe ’98 seguirà il consiglio di Fatih Terim. E soprattutto chissà cosa deciderà la Juventus sul futuro di Merih Demiral. Gli attaccanti italiani se lo troveranno presto, prestissimo, domani, tra i piedi. Al centro di una difesa della quale è tra i leader, apprezzato nel suo Paese anche per il nazionalismo acceso manifestato spesso e volentieri nel corso della sua carriera. Se la Turchia punta a fare bene a Euro2020, per l’ex Sassuolo può essere l’occasione di mettersi in mostra. Nella stagione con Pirlo in bianconero ha giocato, probabilmente meno di quanto avrebbe voluto, e questo qualche mal di pancia nel corso dell’annata l’ha causato. La Signora è di fronte un bivio: sulle qualità del giocatore, pochi dubbi, ma c’è anche la necessità di vendere prima del 30 giugno. Demiral, in giro per l’Europa, piace eccome, soprattutto in Premier League, all’Everton ma non solo. La Juve non lo svenderà, ma non è neanche incedibile.

Nazionale - Turchia

Anno di nascita - 1998

Ruolo - Difensore centrale

Squadra di appartenenza - Juventus

Scadenza contratto - 2024

Valore di mercato (Transfermarkt) - 45 milioni