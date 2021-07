Harry Maguire, il difensore più costoso del mondo che "beve vodka e ha una testa gigante"

Cantano i tifosi inglesi che Harry Maguire "beve vodka, beve Jager e che la sua testa è dannatamente grande". Una questione che pure gli affetti sembrano condividere, tanto che pure la compagna Fern Hawkins, da una vita accanto al centrale del Manchester United, è stata ritratta in un video a cantare della sua "fucking massive head" in un coro insieme agli amici e ai familiari.

Uno dei tanti figli dello Yorkshire presenti in Inghilterra è diventato, nel giro di pochi anni, da promettente e fisicato centrale di quelli britannici docg al ruolo di difensore più costoso del mondo. Grazie alle casse del Manchester United ma pure alla stagione da leader in cui ha portato il Leicester City sul tetto dell'Inghilterra. Prodotto del settore giovanile dello Sheffield, dove ha vinto per tre anni consecutivi il titolo di giocatore dell'anno, ha giocato in League One ed è andato anche in prestito allo Wigan. Poi, per 12 milioni di sterline, il Leicester e il resto è storia recente.

Non solo i corpo a corpo in campo, anche quelli extra. Nel 2020, l'arresto in Grecia, a Mykonos: due notti al fresco per una rissa fuori da un bar, dopo una serata dove avrebbe speso fino a 70mila euro. In vacanza con Ross Barkley, in 5 ore avrebbe speso una fortuna tra vini, alcool e cibi extra lusso. Il tutto con ben 100mila euro di multa dalle autorità greche, nonostante Maguire si sia dichiarato 'innocente'. Con lo United, nella scorsa stagione, tanti sogni e poca gloria. Adesso l'occasione per dimostrare di valere ogni sterlina spesa. Non al bar, s'intende.