Inghilterra-Croazia, Bellingham il più giovane calciatore della storia a disputare un Europeo

Con il suo ingresso in campo all’82’ del match fra Inghilterra e Croazia, terminato 1-0 per la Nazionale dei Tre Leoni, Jude Bellingham, talento inglese del Borussia Dortmund, è entrato nella storia del Campionato Europeo. L’ex del Birmingham City è infatti divenuto il più giovane calciatore a prendere parte ad una fase finale della kermesse continentale con i suoi 17 anni e 349 giorni.

RECORD! Jude Bellingham becomes youngest player in history to appear at a EURO (17 years and 349 days) 👏#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021