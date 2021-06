Inghilterra, Southgate: "Contento per la vittoria, ma non siamo già qualificati"

"Vincere la prima partita ti aiuta, allenta la tensione ed è molto importante". Il commissario tecnico della nazionale inglese Gareth Southgate è intervenuto ai microfoni di BBC Radio 5 Live dopo la vittoria contro la Croazia: "Questo non vuol dire che ci siamo già qualificati. Mi è piaciuta la prestazione, abbiamo limitato le giocate della Croazia. Loro giocano bene, sono contento anche di chi è entrato dopo in campo".

Il ct dell’Inghilterra ha parlato anche del pubblico tornato a Wembley: "È una bella giornata per il pubblico inglese. Se non vinci la prima partita la pressione aumenta. Ma abbiamo ancora due partite davvero difficili in questo girone e oggi abbiamo compiuto un bel passo in avanti", ha dichiarato Southgate.