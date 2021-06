Inghilterra, Sterling snobba il derby con la Scozia: "Per me è solo un'altra partita"

L’attaccante dell’Inghilterra Raheem Sterling ha parlato all’Official England Podcast della sfida contro la Scozia spiegando di non sentire tantissimo l’attesa per il derby britannico: “Per me sarà solo un’altra partita, certo c’è una storia dietro, ma allo stesso tempo nel calcio non puoi essere troppo coinvolto da questo. Bisogna restare concentrati sul campo e sull’obiettivo e il nostro obiettivo è conquistare tre punti. - continua Sterling – Non possiamo scendere in campo per combattere vecchie battaglie anche se sappiamo che per loro sarà come affrontare una finale. La Scozia scenderà in campo carica al massimo, ma noi dobbiamo pensare a giocare come sappiamo, tenere la palla e fare gol. Non sarà facile, ma dobbiamo non farci coinvolgere dall’atmosfera esterna”.