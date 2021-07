L'Inghilterra nelle mani di Piggy. Pickford, il portiere a cui cambiarono il cognome

vedi letture

C'era un tempo in cui Jordan Pickford avrebbe potuto chiamarsi Jordan Pigford. Gli antenati del portiere dell'Inghilterra che oggi sfiderà l'Italia nella finale degli Europei di Wembley, avevano un altro cognome. Barrie Pigford da Sunderland ha spiegato che decise di cambiare il cognome del figlio Lee quando era uno studente. "Ne ho abbastanza di sentirlo chiamare Piggy".

Jordan da Washington nel Tyne, ovvero la città che ha segnato pure la storia degli Stati Uniti dando il cognome agli antenati di George Washington. La sua è una carriera di gavetta vera e propria, e di un acquisto a suon di milioni nel 2017. Dal suo Sunderland, dove arriva da bambino nel 2002 ma dove esordisce solo nel 2016, va in prestito al Darlington, all'Alfreton Town, al Burton Albion, al Carlisle United, al Bradford City, al Preston e poi ai Black Cats. Per quasi trenta milioni di euro, diventa il portiere più costoso della storia del calcio britannico pur per un breve lasso di tempo.

Chi lo lancia in Nazionale è proprio Gareth Southgate, sin dal 2017. Toglie il posto a Joe Hart al Mondiale, poi in Nations League dove vince il titolo di miglior numero uno. All'Europeo batte lo storico record di imbattibilità consecutiva di Gordon Banks. Titolare dell'Everton di Carlo Ancelotti, è all'esame più importante della sua carriera. Il figlio di Piggy per lasciare impresso il suo cognome nella storia di Inghilterra. Pickford, però.