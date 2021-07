Morata, ancora insulti e minacce dopo il rigore sbagliato. La moglie denuncia e le rende pubbliche

"Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno sia un fattore di 'Italiani' ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema". Così la moglie di Alvaro Morata, Alice Campello, denuncia su Instagram nuovi messaggi offensivi contro la sua famiglia. Come già dopo la gara contro la Polonia, l'attaccante della Juventus e la sua famiglia sono tornati a essere bersaglio da parte di haters, protagonisti sui social nelle ultime ore con messaggi spregevoli e di insulto. Una situazione che aveva già creato problemi, ma che allo stesso tempo sembrava cessata dopo il suo gran gol contro la Croazia. Da ieri, invece, la rabbia dei "tifosi" è riesplosa dopo il rigore di Morata parato da Donnarumma nella semifinale contro la Spagna. "Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile", il messaggio di Alice (in calce all'articolo, ndr).

Lo stesso Luis Enrique nel post gara aveva preso le difese di Morata, comunque andato in gol prima del 90': "Ha un problema all'adduttore, a dimostrato la sua personalità, nonostante questo infortunio ha calciato un rigore. Ha vissuto qualche esperienza difficile durante la competizione ma è stato fantastico - ha continuato il ct della Spagna riferendosi alle minacce ricevute dal giocatore nel corso del torneo -. Ha segnato ed è stato grande".