Olanda, de Boer soddisfatto: "A tratti giocato benissimo. Progressi in tutti gli aspetti"

Evitare infortuni e cartellini pesanti. Erano questi gli obiettivi dell'Olanda, che ha battuto 3-0 la Macedonia del Nord nell'ultima partita del Gruppo C, chiuso a punteggio pieno. È soddisfatto Frank de Boer, che a fine partita ha commentato così: "Questa è una delle cose più importanti stasera. Poi pensiamo che alcuni giocatori, come Patrick van Aanholt, Daley Blind e Matthijs de Ligt hanno messo altri novanta minuti nelle gambe. Nella prima parte abbiamo "aiutato" la Macedonia del Nord nel gioco. Nella ripresa siamo stati bravi e loro non hanno avuto più occasioni. La coppia Depay-Malen? In alcune occasioni sono andati bene. Anche Wout (Weghorst, ndr) ovviamente voleva giocare, ma si aspettava che oggi provassi qualcosa di diverso. Lo riproporrò nella prossima partita? Dipende in parte dall'avversario. In ogni caso penso che abbiamo fatto progressi in tutti gli aspetti. A tratti abbiamo giocato benissimo, stiamo facendo bene”.