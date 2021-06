Russia, Cherchesov: "Non è andata come avremmo voluto, ma abbiamo un grande futuro"

La sua Russia è uscita ai gironi eliminatori, nonostante alla vigilia fosse tra le favorite per proseguire l’avventura a Euro 2020 ha perso 4-1 contro la Danimarca ed è scivolata all'ultimo posto, ma il ct Stanislav Cherchesov guarda con ottimismo al futuro della Nazionale: “Ho ringraziato i ragazzi per quello che hanno fatto: non è andata come avremmo voluto, purtroppo non abbiamo capitalizzato le occasioni create nel primo tempo e siamo andati in svantaggio su una mezza-gol, senza riuscire a rientrare in partita - si legge sul sito uefa.com - a non siamo ciechi, dobbiamo guardare la strada che abbiamo davanti: abbiamo a disposizione alcuni giovani di qualità, tocca a noi aiutarli a crescere per proiettarci nel futuro”.