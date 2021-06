Spagna, Luis Enrique: "Busquets il primo positivo, ma resterà in lista. C'è tempo per recuperarlo"

Sergio Busquets è risultato positivo al coronavirus, ma resterà tra i convocati della Spagna. Ad annunciarlo è Luis Enrique in conferenza stampa: "Sta bene, è asintomatico è può allenarsi. C'è un piano di lavoro per lui, sempre in contatto con lo staff. Lo aspetterò, lo aspetteremo tutti. C'è un vantaggio: è stato il primo positivo e quindi c'è tempo per riaverlo a disposizione. Sarà sicuramente nella lista definitiva dei convocati. L'importante è che nessun altro si contagi. Dovremo rinforzare i protocolli e provare a portare i calciatori agli Europei alla massima condizione perché abbiamo bisogno che tutti stiano al meglio. Quando aspettiamo i risultati dei tamponi, c'è sempre tanta incertezza, ma stiamo provando a controllare la situazione".