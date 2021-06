Spagna, Thiago Alcantara: "Dobbiamo segnare di più. Italia forte, ma non è una sorpresa"

Nato nel Salento, figlio di brasiliani, Thiago Alcantara ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha toccato molti temi. Queste le sue parole sulla sua Nazionale: "È giusto chiedere agli attaccanti di segnare, ma la stessa richiesta va fatta anche a noi centrocampisti. Noi che stiamo in mezzo dobbiamo pretendere da noi stessi di far gol così come Alvaro Morata si danna per tutta la partita per aiutarci a difendere. E lo stesso vale per la Polonia: hanno un grande attaccante, ma non tutto può o deve dipendere da lui".

Che nazionali le sono piaciute sin qui in questo Europeo?

"L’Italia ha iniziato in maniera formidabile ma per me non è una sorpresa. Puoi sorprenderti forse, e solo in parte, per i due grandi risultati: ma la squadra di Mancini viene da una dinamica incredibile di 29 partite senza perdere, 10 senza incassare ed è bello vedere come si impone. Come cerca la sua essenza. La Francia è molto consolidata. Italia e Francia meglio di tutti stanno sviluppando l’idea del gioco che vogliono fare. Altre squadre riescono comunque ad essere dominanti, come il Portogallo o la Germania che affrontando una squadra super solida come la Francia ha mostrato un gioco preciso. E l’Inghilterra, che ha un grandissimo potenziale con giocatori che stanno crescendo all’interno di questo progetto. E poi ci siamo noi, che abbiamo un’idea di gioco molto precisa che sviluppiamo da tempo: ci manca solo che la palletta entri".