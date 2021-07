Zoff: "La Nazionale di Donnarumma può regalarci un altro 11 luglio. Gigio sembra un veterano"

vedi letture

“La nazionale di Gigio è pronta per regalarci un altro undici luglio”. Intervistato da Il Giornale, Dino Zoff dice la sua sugli azzurri che domenica sera sfideranno l’Inghilterra nell’ultimo atto di Euro 2020. L’11 luglio, per chi non lo ricordasse, oltre a essere la data della finale dell’Europeo itinerante, è la data nella quale nel 1982 proprio Zoff, da capitano, alzò il terzo mondiale vinto dalla nostra nazionale: “Donnarumma ha 22 anni ma sembra un veterano. Ha tutte le qualità, deve ricordarsi che può sempre migliorare. Il fatto che ricorra una data così importante per il nostro calcio forse influisce, forse è un segnale”.