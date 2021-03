L’Atalanta fissa il prezzo per Gosens: chi vuole il tedesco deve pagare quanto Hakimi

40 milioni di euro. È questo il prezzo di Robin Gosens, tedesco volante dell’Atalanta. Non che i bergamaschi abbiano intenzione di privarsene, ma chi lo vorrà dovrà sborsare questa cifra per il terzino grande protagonista del campionato della Dea e sul quale ha messo gli occhi il Manchester City. La stessa cifra, sostanzialmente, che un anno fa l’Inter ha concordato col Real Madrid per Achraf Hakimi. Alta, ma non altissima se consideriamo i trasferimenti dei terzini di alto livello nelle ultime stagioni: il Bayern Monaco, per esempio, sborsò 80 milioni per Lucas Hernandez. E lo steso City ne ha versati 65 per Cancelo solo due stagioni fa. Merito di una stagione da urlo, che ha portato Gosens a essere un convocato sicuro della Germania per i prossimi Europei.