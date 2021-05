Una strada diversa da un anno fa. Ivan Juric lascia Verona, pronto un triennale col Torino

“Ha ancora due anni di contratto con noi, lo ribadisco”. Nel pomeriggio il presidente del Verona Maurizio Setti si era espresso così in merito al futuro del suo allenatore, Ivan Juric. Le voci su un possibile futuro lontano dal Bentegodi si inseguivano da giorni, col numero 1 scaligero che ha provato a gettare acqua sul fuoco. Con scarsi risultati, evidentemente. Sì perché nella serata di ieri l’allenatore croato ha di fatto sciolto le proprie riserve. Se lo sorso anno aveva scelto di dar seguito al progetto Hellas nonostante le necessità finanziarie di vendere i big, quest’anno le cose sono andate diversamente. Con Juric che ha optato per l’addio, con direzione Torino. Niente Fiorentina, niente Napoli e niente Cagliari. Alla fine il progetto a suo modo di vedere più intrigante è stato quello granata. Non ci sono ancora le firme sui contratti, questo no, ma la strada è oramai tracciata. Salvo imprevisti. Con Juric che lascerà i due anni di contratto di Verona per firmare un triennale da circa 2 milioni di euro col club del presidente Urbano Cairo.