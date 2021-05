Cosenza: una volta su due è risultato pieno col Monza. I brianzoli in trasferta...

vedi letture

Una sola vittoria e ben quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Coppa Italia per il Cosenza. Il Monza invece si presenta a questo appuntamento avendo vinto le ultime tre di fila.

Per l'undicesima volta (sempre in B) si gioca la sfida tra queste due squadre in Calabria. Fino a questo momento i silani si sono imposti nel 50% dei casi, lasciando ai brianzoli solo due affermazioni. L'ultima è relativa alla decima giornata del campionato di B 1998/99 (3-2).

Molto buono il rendimento esterno in questo campionato del Monza che ha totalizzato 28 punti in 18 partite. Meglio dei biancorossi ci sono solo Empoli con 32 e Lecce con 35. Il Cosenza in casa è una delle peggiori squadre del campionato. 18 punti in 18 gare e quindi una media esatta di un punto a partita. Di meno ne hanno fatti solo Pescara con 17 e Virtus Entella con 13.

TUTTI I PRECEDENTI A COSENZA

5 vittorie Cosenza

3 pareggi

2 vittorie Monza

13 gol fatti Cosenza

10 gol fatti Monza

LA PRIMA SFIDA A COSENZA

1961/1962 Serie B Cosenza vs Monza 3-1

L'ULTIMA SFIDA A COSENZA

2000/2001 Serie B Cosenza vs Monza 1-0