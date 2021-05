Lo straordinario +30 dell'Inter nella ripresa. E una porta chiusa a chiave

L'Inter non perde una partita in campionato da lungo tempo. Esattamente dalla sedicesima giornata, ovvero Sampdoria-Inter 2-1 giocata lo scorso 6 gennaio. Da allora ad oggi la formazione di Conte ha messo assieme ben 19 risultati utili consecutivi (un girone intero) con 15 vittorie e 4 pareggi. Con il successo ottenuto contro il Crotone, la Roma ha posto fine ad un digiuno di affermazioni che durava da 4 giornate e che era il più lungo di questo campionato.

44 a 15 per l'Inter il computo delle vittorie nelle gare giocate in campionato a San Siro dal 1929 (anno dell'introduzione del campionato di A a girone unico) ad oggi. Ma nelle ultime 4 occasioni i giallorossi sono tornati a casa con 4 risultati utili di fila (una vittoria e tre pareggi). Ultima affermazione dei padroni di casa l'1-0 del 31 ottobre 2015.

Quella dell'Inter è la miglior difesa del torneo con 30 gol subiti e la porta di Handanovic è quella che è rimasta inviolata per più gare: 14 clean sheet per i nerazzurri. Ma il dato che balza maggiormente agli occhi per quanto riguarda la formazione di Conte sono i 30 punti guadagnati nel corso della ripresa rispetto ai risultati conseguiti all'intervallo. Un'enormità davvero che può essere dipesa da diversi fattori, il primo dei quali è la profondità della rosa a disposizione di Conte che può contare (scusate il gioco di parole) su degli ottimi ricambi in grado di cambiare le partite in corso.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

44 vittoria Inter

28 pareggi

15 vittorie Roma

157 gol fatti Inter

90 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1929/1930 Serie A Inter vs Roma 6-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Inter vs Roma 0-0