Spezia-Parma: spareggio per non retrocedere, ma anche match promozione

Prima volta in Serie A di uno Spezia-Parma… match che in passato ha spesso deciso promozioni e retrocessioni.

Cominciamo a raccontare l’aneddoto più lontano nel tempo.

Stagione 1948-1949, entrambi i club militano in cadetteria. A fine campionato Spezia e Parma chiudono a quota 37 punti in classifica. Per tutti e due 12 vittorie, 13 segni X, 17 sconfitte.

Non solo.

I faccia a faccia di regular season sono terminati col punteggio di 1-1. In Emilia segnano Bronzoni per i ducali e Pozzo per gli spezzini. In Liguria marcano Toscani per i gialloblù, Gambino per i bianchi.

Si rende pertanto necessario uno spareggio per decidere chi dovrà scendere di categoria. A Milano il 10 luglio 1949 Spezia-Parma finisce 4-1: Bragoni, doppietta di Pozzo, Mangini prima della rete della bandiera di Marchi.

Se al contrario andiamo indietro soltanto di qualche stagione, ecco che ci ritroviamo nuovamente in Serie B. E’ il 2017-2018 e all’ultimo turno va in scena Spezia-Parma. Finisce 0-2, Ceravolo e Ciciretti i bomber. Dopo tre stagioni passate nelle categorie inferiori e dopo aver conquistato tre promozioni dirette, i Crociati tornano nuovamente in Serie A. Fra l’altro nel primo tempo, sul momentaneo 0-1, l’ex Gilardino fallisce anche il rigore del possibile 1-1.

Tornando all’attualità: stato di forma.

Lo Spezia è a quota 24 punti, ma solo 9 conquistati in casa (2 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte). Il Parma è dieci punti dietro, a 14, con solo 6 raccolti in esterna (1 successo, 3 segni X, 7 stop). La squadra di Italiano viene dal pesante KO in casa della Fiorentina. Quella di D’Aversa ha sprecato con l’Udinese un vantaggio di 2 gol, finendo per fare 2-2, e i tre punti tutti assieme mancano dalla nona giornata.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B E SERIE C)*

12 incontri disputati

5 vittorie Spezia

4 pareggi

3 vittorie Parma

12 gol fatti Spezia

7 gol fatti Parma

* Compreso spareggio al termine della stagione 1948/1949.