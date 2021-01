Claudio Marchisio, una vita in bianconero: dai pulcini ai 7 Scudetti con la Juventus

Una vita a tinte bianconere, una piccola esperienza all'Empoli e il finale allo Zenit San Pietroburgo, prima di appendere gli scarpini al chiodo. La carriera di Claudio Marchisio può essere riassunta così, con estrema semplicità. Lui, che ha varcato per la prima volta la soglia dei campi di allenamento della Juventus a soli sette anni e che non ha mai voltato le spalle alla Vecchia Signora, sul campo ma pure nei modi e nelle parole. 389 presenze in tutte le competizioni e 37 gol segnati con la maglia bianconera sulle spalle: questi i numeri dell'ex centrocampista, lui che proprio con la Juventus ha vinto un Torneo di Viareggio, uno Scudetto e una Supercoppa Primavera, poi un campionato di Serie B, 7 Scudetti, tre Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia, prima di concludere il suo palmares da calciatore con il campionato russo con la maglia dello Zenit. In Nazionale ha invece disputato 55 partite segnando 5 gol. Oggi Claudio Marchisio compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Pedrag Mijatovic, Giovanni Carnevali, Mauro Tassotti e Francesco Cozza.