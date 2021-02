Bentornata Lazio pre-lockdown. Il Messaggero: "C'è sempre Immobile nei momenti decisivi"

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, evidenzia il quarto posto agganciato dalla Lazio. Raggiunta la Roma a quota 40, staccate Napoli e Atalanta. I biancocelesti salgono il gradino del podio Champions e lo fanno grazie alla propria Scarpa d'Oro. C'è sempre Immobile a trascinare la squadra nei momenti decisivi: rete numero 19 in stagione, la quattordicesima in Serie A al pari di Ibra e Lukaku. Lo ha fatto anche stavolta mandando al tappeto un Cagliari duro da morire. Sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di Inzaghi che in classifica hanno fatto un salto triplo. Bentornata Lazio pre-lockdown. Continua invece il momento buio per il Cagliari, un solo punto nelle ultime otto giornate.